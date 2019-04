Die Achensee Erlebniscard

Entdeckungsreisenden erschließt sich am Achensee mit einer Achensee Erlebniscard die ganze Welt des Urlaubs.

Mit der Achensee Erlebniscard kann sich der Urlauber von Mai bis Oktober mit der Rofanseilbahn und der Karwendel-Bergbahn in luftige Höhen tragen lassen, mit den drei Dampfern der Achenseeschiffahrt auf Tirols größtem See kreuzen, mit Europas ältester Dampf-Zahnradbahn auf einen Nostalgietrip von Jenbach nach Maurach gehen und

in der Achenseer Museumswelt in Maurach,

den Swarovski Kristallwelten in Wattens oder

im Notburga Museum in Maurach/Eben,

im Heimatmuseum Sixenhof in Achenkirch eine Zeitreise unternehmen und im Erlebniszentrum Tiroler Steinöl Vitalberg die Geschichte des Schwarzen Goldes kennenlernen.

Und das alles, sooft man will!

Preishit Achensee Erlebniscard:

EUR 74,- für Erwachsene

EUR 37,- für Kinder (jene, die zwischen 2004 und 2012 geboren sind. Kinder ab dem Geburtsjahr 2013 fahren gratis.)

Die Card ist mit einer gültigen AchenseeCard (=Gästekarte) an der Kasse der Rofanseilbahn, der Karwendel-Bergbahn oder bei den Tourismus Informationsbüros in Achenkirch, Maurach, Pertisau und Wiesing sowie direkt bei vielen Gastgebern erhältlich.

Bei der Beförderung von Sportgeräten bzw. der Mitnahme von Hunden (nur mit Maulkorb) können bei einigen Einrichtungen zusätzliche Kosten entstehen. Es gelten die Tarif- und Beförderungsbedingungen der jeweiligen Unternehmen.

Gültigkeit:

Die Achensee Erlebniscard ist an den sieben Tagen ihrer Gültigkeit unbegrenzt einsetzbar. Sie ist erhältlich ab 04. Mai bis 21. Oktober 2019 bzw. gültig bis zum 27. Oktober 2019.